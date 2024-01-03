Вооруженное противостояние у границ: ракетные атаки на Белгород и реакция Минобороны РФ Ольга ВайленкоДень 3 января стал свидетелем нового злободневного инцидента в длительном конфликте между Россией и Украиной.
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