В Тульской области утонул пассажир вездехода: возбуждено уголовное дело

В Одоевском районе Тульской области трагически погиб местный житель. Один из пассажиров снегоболотохода скончался вследствие утопления, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии