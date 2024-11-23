Подросток получил удар током, забравшись на железнодорожный вагон в Ростове

В Ростове-на-Дону 14-летний подросток забрался на железнодорожный вагон и получил удар током, его доставили в тяжелом состоянии в реанимацию, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Алексей Логвиненко.
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