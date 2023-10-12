Рыков, Грасс, Кудашов, Великов, Щучинов и Цулыгин – в составе молодежной сборной России на Кубок Будущего

Вратари: Евгений Волохин («Югра»), Сергей Мурашов («Локомотив»), Руслан Хажеев («Трактор»). Защитники: Никита Баклашов, Артем Кудашов (оба – «Динамо» М), Артем Барабоша, Данила Станиславский (оба – ЦСКА), Кирилл Жуков («Металлург» Мг), Александр Пелевин («Зауралье»), Иван Ремезовский (СКА), Костантин Савчик («Югра»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»), Артем Щучинов («Трактор»).
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