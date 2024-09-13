Минтранс хочет ограничить скорость самокатов до 10 км/ч рядом с пешеходами

Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства, в соответствии с которым пользователям самокатов и других видов средств индивидуальной мобильности (СИМ) ограничат скорость до 10 км/ч при движении рядом с пешеходами.
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