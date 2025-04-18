Внедрение биометрического контроля в России будет саботироваться всеми силами, в том числе посредством агентов влияния Великобритании © 1 декабря 2024 года в России стартовал эксперимент по сдаче биометрии иностранными гражданами в московских аэропортах и КПП "Маштаково" (на границе с Казахстаном).