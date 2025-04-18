Нелегалам — выдворение, посредникам — срок: Володин о новых законах в сфере миграции

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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StarPer
Пластинку смени.
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5 час.
Добрый Кот
На то она и госдура.
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1 час.
Vladimir Lioubimcev
Еще бы те Законы соблюдались на местах!!
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1 час.
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