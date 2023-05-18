Народный фронт обратился в СК из-за реконструкции аллеи Горького в Чите

Эксперты заметили нарушения при проектировании и использование в работах некачественных материалов.Народный фронт Забайкальского края направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести проверку реконструкции улицы Горького в Чите.
Эксперты заметили нарушения при проектировании и использование в работах некачественных материалов.Народный фронт Забайкальского края направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести проверку реконструкции улицы Горького в Чите.
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