"ЕвроТранс" может выплатить дивиденды за 3 квартал в размере 8-10 рублей на акцию

ПАО «ЕвроТранс» по результатам 3 квартала может выплатить дивиденды в размере 8-10 рублей на акцию, а за 4 квартал - 15 рублей, сообщил генеральный директор и акционер Олег Алексеенков по итогам за 6 месяцев 2024 года.
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