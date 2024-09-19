"ЕвроТранс" может выплатить дивиденды за 3 квартал в размере 8-10 рублей на акцию

ПАО «ЕвроТранс» по результатам 3 квартала может выплатить дивиденды в размере 8-10 рублей на акцию, а за 4 квартал - 15 рублей, сообщил генеральный директор и акционер Олег Алексеенков по итогам за 6 месяцев 2024 года.