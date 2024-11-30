Поддержать организм в период отсутствия солнца и разгула вирусов способны не только дорогущие БАДы и аптечные комплексы, от обилия которых голова идет кругом

Фото: Shutterstock.com / Игорь Норман Не только дорогие пищевые добавки и комплексные лекарства (от их богатства может закружиться голова) могут поддержать ваше тело без солнца и безудержного распространения вирусов.
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