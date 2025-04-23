 Год без большегрузов: в Черемхово введены ограничения для грузового транспорта

В Черемхово на год ограничили движение грузового транспорта. Ограничение действует с 19 апреля 2025 года по 19 апреля 2026 года и распространяется на грузовики массой более 10 тонн, сообщили в администрации города.
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