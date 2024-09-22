Назван топ направлений для путешествий по России в Новый год

Краснодарский край назван самым популярным у россиян направлением для поездок по стране в Новый год. Топ востребованных регионов раскрыли специалисты «Авито Путешествий» на основе анализа посуточного бронирования, исследование оказалось в распоряжении «Ленты.
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