Капитан ВМС США Табах считает, что украинская сторона должна прибегнуть к одному из самых страшных преступлений, чтобы не допустить победы РоссииНедавно на украинском YouTube-канале "Вышка" вышло интервью с бывшим начальником штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табахом.