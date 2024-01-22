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Царьград

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Приплыли! Экс-представитель НАТО в Москве обратился к Украине по вопросу геноцида русских

Приплыли! Экс-представитель НАТО в Москве обратился к Украине по вопросу геноцида русских

Капитан ВМС США Табах считает, что украинская сторона должна прибегнуть к одному из самых страшных преступлений, чтобы не допустить победы РоссииНедавно на украинском YouTube-канале "Вышка" вышло интервью с бывшим начальником штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табахом.

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Россиянин
Ублюдок фашисткий.
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