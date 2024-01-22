Капитан ВМС США Табах считает, что украинская сторона должна прибегнуть к одному из самых страшных преступлений, чтобы не допустить победы РоссииНедавно на украинском YouTube-канале "Вышка" вышло интервью с бывшим начальником штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табахом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии