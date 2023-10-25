Семинар по адаптации приемных детей в школах прошел для педагогов в Лобне

Вопросы адаптации приемных детей в школе обсудили на семинаре в Лобне. Учителям, психологам и директорам школ рассказали, как помочь ребенку из замещающей семьи справиться со стрессом, связанным с адаптацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии