Превратили картошку в главное блюдо стола: отправили на 10 минут в духовку под сыром и беконом

Картофель редко выступает главным блюдом, но наш рецепт все изменит. Стоит только запечь картошку с беконом и сыром и обычный овощ моментально станет украшением любого, даже самого богатого стола, блюдо идеально подходит для уютного семейного ужина.
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