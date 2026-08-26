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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик сказал Бальде, что видит его дублером Канселу – защитник ответил, что готов бороться за место в основе. «Барса» не отдаст защитника в аренду, но может продать

Алекс Бальде и  Ханс-Дитер Флик обсудили ситуацию с будущим защитника в «Барселоне».  Как сообщает The Athletic, главный тренер каталонской команды сказал 23-летнему футболисту, что рассматривает его как дублера Жоау Канселу и что для того, чтобы остаться, Бальде нужно показать, что он готов усердно работать и совершенствоваться.

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