Представители российских компаний рассказали, на что влияет фото в резюме

Фотография в резюме специалиста имеет значение для сотрудников, отвечающих за подбор персонала. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в распоряжении RT).
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