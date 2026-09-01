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Тульские новости

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Прокуратура Одоевского района лишила отца выплаты за погибшего сына

Прокуратура Одоевского района лишила отца выплаты за погибшего сына

Проверка показала, что отец бросил ребёнка в раннем возрасте, не участвовал в воспитании и не оказывал материальной помощи.

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