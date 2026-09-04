В Брянской области зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы

Наиболее существенное снижение зафиксировано в обрабатывающих производствах — за семь месяцев их объём сократился на 8,1 процента, при этом добыча полезных ископаемых выросла на 33,1 процента.
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