Путин назвал «локомотив» экономических связей России и Китая

Президент России Владимир Путин назвал энергетику локомотивом экономических связей с Китаем. Об этом глава государства заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе, пишет ТАСС.
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