Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Экономические санкции Йемена против Израиля возымели эффект

Экономические санкции Йемена против Израиля возымели эффект

Владимир Маслов   В середине ноября прошлого года, в ответ на израильскую агрессию в Секторе Газа, Верховный политический совет Йемена (ВПС)* объявил экономические санкции Израилю, они заключаются в следующем: запрет на проход через Баб-​эль-Мандебский пролив и Красное море судов под флагом Израиля, принадлежащих израильским компаниям и перевозящих товары в израильские порты.

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