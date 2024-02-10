Экономические санкции Йемена против Израиля возымели эффект

Владимир Маслов В середине ноября прошлого года, в ответ на израильскую агрессию в Секторе Газа, Верховный политический совет Йемена (ВПС)* объявил экономические санкции Израилю, они заключаются в следующем: запрет на проход через Баб-​эль-Мандебский пролив и Красное море судов под флагом Израиля, принадлежащих израильским компаниям и перевозящих товары в израильские порты.