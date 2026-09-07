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Культурология.рф

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История и археология: Муж-старик отправил её в психушку, а мужа-графа она жестоко обманула: За что отдали под суд Марию Пуаре

История и археология: Муж-старик отправил её в психушку, а мужа-графа она жестоко обманула: За что отдали под суд Марию Пуаре

Она блистала на театральных подмостках. Но мало кто знал о том, что ради своей мечты ей пришлось пройти через ад психиатрической клиники.

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