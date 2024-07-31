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Военные новости ★ спецоперация

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ВСУ атаковали белгородский город Шебекино кассетными боеприпасами

ВСУ атаковали белгородский город Шебекино кассетными боеприпасами Белгородский город Шебекино, находящийся недалеко от украинской границы, вновь попал под обстрел ВСУ.

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