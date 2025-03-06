СТС покажет комедию «Положение вещей» с Никитой Панфиловым

Сериал расскажет историю спецназовца, который в результате травмы начал говорить с предметами.17 марта в 19:00 на СТС выходит 8-серийная комедия «Положение вещей» с Никитой Панфиловым, Александрой Флоринской и Марусей Климовой в главных ролях.