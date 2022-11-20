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Александр Легков: «Нужно думать о том, чтобы показывать трансляции лыжных гонок, потому что люди этого ждут. Смотреть по веб-камерам – это абсолютно не то»

Олимпийский чемпион Александр Легков высказался о том, что трансляция первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи велась с помощью веб-камер.

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