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Газета «Культура»

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«Успешные шахматисты должны быть звездами, к которым тянутся люди»: Андрей Амелин написал книгу о наших шахматных корифеях

«Успешные шахматисты должны быть звездами, к которым тянутся люди»: Андрей Амелин написал книгу о наших шахматных корифеях

В серии «ЖЗЛ» вышла книга «Советские шахматные короли», представляющая собой сборник биографических эссе о лучших отечественных мастерах, чемпионах мира — от Михаила Ботвинника до Анатолия Карпова.

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