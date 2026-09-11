Росавиация временно закрыла аэропорт Жуковский для рейсов

Аэропорт Жуковский в Московской области временно прекратил обслуживание рейсов. В пятницу Росавиация сообщила о введении ограничений на приём и выпуск воздушных судов через мессенджер Мах.
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