Вице-президент РФС заявил о готовности Аргентины сыграть с Россией. Южноамериканская команда опровергла договоренность о матче

Об этом сказал вице-президент РФС Денис Соловьев. Ранее появилась информация, что Россия может стать соперником Аргентины в октябре 2025 года.
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