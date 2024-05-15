Президент России Путин дал интервью агентству "Синьхуа" перед визитом в Китай

Накануне своего визита в Китай президент Путин дал интервью информационному агентству "Синьхуа". В нем глава государства рассказал об отношениях России и КНР, а также объяснил, почему китайский план урегулирования реалистичен и может послужить отправной точкой для политического и дипломатического процесса.