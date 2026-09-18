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Малыши должны играть, а не зубрить! Министр просвещения расставил все точки над i

Представьте вашего карапуза с горящими от восторга глазами: он строит невероятную башню из кубиков, заливается смехом в кругу друзей и замирает, когда воспитательница открывает волшебную страницу «Колобка».

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