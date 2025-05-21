В Калужской области поймали шпиона Киева, собиравшего данные про ПВО

ФСБ в Калужской области задержала агента СБУ Украины, собиравшего данные по российской ПВО. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержанный является гражданином России 1987 года рождения.
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