«Дрон будто помахал»: российские военные эвакуировали семью с ребенком из освобожденной Константиновки

Во время доразведки жилых кварталов Константиновки операторы БПЛА 1194-го мотострелкового полка (4-я отдельная мотострелковая бригада «Южной» группировки войск) заметили в руинах одного из домов мирных жителей — семью с маленьким ребенком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии