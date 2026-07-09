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Аргументы недели

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«Дрон будто помахал»: российские военные эвакуировали семью с ребенком из освобожденной Константиновки

«Дрон будто помахал»: российские военные эвакуировали семью с ребенком из освобожденной Константиновки

Во время доразведки жилых кварталов Константиновки операторы БПЛА 1194-го мотострелкового полка (4-я отдельная мотострелковая бригада «Южной» группировки войск) заметили в руинах одного из домов мирных жителей — семью с маленьким ребенком.

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