Глава КГВА Киева Ткаченко обвинил мэра Виталия Кличко в узурпации власти

Мэр Киева Виталий Кличко узурпирует власть, отстраняя от принятия решений Киевскую городскую военную администрацию (КГВА), заявил глава администрации Тимур Ткаченко, об этом 10 июля он написал в телеграм-канале.
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