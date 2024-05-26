Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Да я в этом ничего не понимаю. У меня старший  -программист. Мое дело- ему задание дать. И Ваши советы, если что.Легитимность Зеле...
  • Natalija Osminina
    А если в ответ прилетит по Швеции и тухлым мозгам этих пидоров? Не свербит не в ж..пе, ни в последней извилине?Швеция разрешила ...
  • Сергей Шершнев
    Уже мы это проходили и Украина замерзнет и Европе без нагего газа кирдык. Хватит ранше времени балабооить. Пусть это ...УКРАИНА: ОТОПЛЕНИ...

Легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин

Легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин

МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Все нормально. Справились.
Ответить
54 мин.
S
Sobering
Вот пожалуйста.... У меня не все сайтики открывались из новостей. Я переставил на бриттов и эти же сайтики стали открываться. А какой был из выборных быстрых я не проверил.
Ответить
21 мин.
Natalija Osminina
Да я в этом ничего не понимаю. У меня старший  -программист. Мое дело- ему задание дать. И Ваши советы, если что.
Ответить
33 сек.

Картина дня

наверх