МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин
Комментарии
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Natalija Osminina
Все нормально. Справились.
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54 мин.
S
Sobering
Вот пожалуйста.... У меня не все сайтики открывались из новостей. Я переставил на бриттов и эти же сайтики стали открываться. А какой был из выборных быстрых я не проверил.
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21 мин.
Natalija Osminina
Да я в этом ничего не понимаю. У меня старший -программист. Мое дело- ему задание дать. И Ваши советы, если что.
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33 сек.
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