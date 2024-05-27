Сотни человек в Башкирии стали участниками массовой драки с бойцами СВО

Неизвестные напали на военнослужащих, за которых вступились местные жители.В Башкирии нападение неизвестных на двух участников специальной военной операции на Украине переросло в массовую драку, участие в которой приняли более 150 человек.
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