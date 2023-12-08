Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

11 подписчиков

Путин пятый раз идет на выборы. Вот как к ним готовятся власть и оппозиция

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS О статье Автор, Елизавета Фохт, Анастасия Голубева, Сергей Горяшко Должность, Би-би-си 8 декабря на встрече с Героями России в Кремле Путин сообщил, что выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх