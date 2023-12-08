Путин пятый раз идет на выборы. Вот как к ним готовятся власть и оппозиция

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS О статье Автор, Елизавета Фохт, Анастасия Голубева, Сергей Горяшко Должность, Би-би-си 8 декабря на встрече с Героями России в Кремле Путин сообщил, что выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы.