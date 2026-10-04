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Генменеджер «Финикса»: «Девин Букер – суперзвезда высочайшего уровня, с которым мало кто может сравниться»

Генеральный менеджер « Финикса » Брайан Грегори выступил в защиту Девина Букера , который подвергается критике со стороны некоторых болельщиков и представителей СМИ из-за своей игры с учетом размера контракта.

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