Показан геймплейный трейлер ролевого экшена The Relic: First Guardian На презентации Fut...

Показан геймплейный трейлер ролевого экшена The Relic: First GuardianНа презентации Future Games Show состоялась демонстрация геймплейного трейлера The Relic: The First Guardian, мрачного средневекового ролевого экшена в жанре тёмного фэнтези.
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