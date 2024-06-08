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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Показан геймплейный трейлер ролевого экшена The Relic: First Guardian На презентации Fut...

Показан геймплейный трейлер ролевого экшена The Relic: First Guardian На презентации Fut...

Показан геймплейный трейлер ролевого экшена The Relic: First GuardianНа презентации Future Games Show состоялась демонстрация геймплейного трейлера The Relic: The First Guardian, мрачного средневекового ролевого экшена в жанре тёмного фэнтези.

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