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Врач Полуянцева: яркий белый свет важен сразу после пробуждения

Врач Полуянцева: яркий белый свет важен сразу после пробуждения

По оценкам большинства экспертов 7,5-8,5 часов сна необходимы для оптимальной жизнедеятельности. Доказано, что сон взрослого человека должен быть качественным, регулярным, длительным - и это точно не менее 7 часов ежедневно.

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