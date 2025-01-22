Пенсионерам напомнили о возможности получить материальную помощь на ремонт

Пенсионеры нередко сталкиваются с необходимостью проведения ремонта в своём жилье, государство и региональные органы власти предоставляют определённые меры поддержки для этой категории граждан, напомнил в беседе с RT строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев.