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Татар-информ

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Лакерник: Трусова — претендент на звание лучшей фигуристки России

Лакерник: Трусова — претендент на звание лучшей фигуристки России

Фото: соцсети фигуристки Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник назвал Александру Трусову (Игнатову) одной из главных претенденток на звание лучшей российской фигуристки.

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