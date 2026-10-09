Лакерник: Трусова — претендент на звание лучшей фигуристки России

Фото: соцсети фигуристки Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник назвал Александру Трусову (Игнатову) одной из главных претенденток на звание лучшей российской фигуристки.
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