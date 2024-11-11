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"Победит разум или безумие?": Внезапный звонок Трампа Путину. Что за ним скрыто? Разоблачение от экспертов

"Победит разум или безумие?": Внезапный звонок Трампа Путину. Что за ним скрыто? Разоблачение от экспертов

Газета The Washington Post сообщила про телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Эксперты, комментируя эту новость, разоблачили то, что скрыто за этим внезапным звонком.

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