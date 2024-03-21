Участок трассы Р-22 «Каспий» отремонтируют за 458 млн рублей Работы пройдут в Новониколаевском районе и охватят участок длиною 37 км.
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Участок трассы Р-22 «Каспий» отремонтируют за 458 млн рублей Работы пройдут в Новониколаевском районе и охватят участок длиною 37 км.