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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Участок трассы Р-22 «Каспий» отремонтируют за 458 млн рублей

Участок трассы Р-22 «Каспий» отремонтируют за 458 млн рублей Работы пройдут в Новониколаевском районе и охватят участок длиною 37 км.

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