В России не смогла запустить работу половина автозаводов

Почти два года спустя после начала боевых действий на Украине и последовавшего введения санкций в отношении российской автомобильной промышленности в стране по-прежнему простаивает половина производственных площадок.
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