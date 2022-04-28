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«Тупоголовые», – Макс Барских вновь оскорбил россиян

«Тупоголовые», – Макс Барских вновь оскорбил россиян

Макс Барских продолжает сталкиваться с гневом многочисленных хейтеров. Артист считает, что гневными комментариями его заваливают именно российские пользователи.

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