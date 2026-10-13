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Экзамен по русскому и так покупают, теперь не придётся? МВД предложило освободить часть мигрантов от экзамена

МВД предложило освободить мигрантов на ТОРах от экзамена по русскому, истории и законам, а Царьград предупреждает: «Снова наступаем на прежние грабли».

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