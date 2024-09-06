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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лига наций. Казахстан примет Норвегию, Франция против Италии, Бельгия сыграет с Израилем

Лига наций. Казахстан примет Норвегию, Франция против Италии, Бельгия сыграет с Израилем

Сборная Казахстана примет Норвегию, Франция сыграет дома с Италией, Бельгия – с Израилем. Лига наций 1-й тур Казахстан – Норвегия Дата проведения 6 сентября, 17:00, «Орталык Алматы» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Литва – Кипр Дата проведения 6 сентября, 19:00, «стадион Дарюса и Гиренаса» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Бельгия – Израиль Дата проведения 6 сентября, 21:45, «Надьэрдеи» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Франция – Италия Дата проведения 6 сентября, 21:45, «Парк-де-Пренс» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Косово Республика Косово – Румыния Дата проведения 6 сентября, 21:45, «стадион Фадиля Вокрри» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Словения – Австрия Дата проведения 6 сентября, 21:45, «Стожице» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Исландия – Черногория Дата проведения 6 сентября, 21:45, «Лаугардалсвеллур» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Уэльс – Турция Дата проведения 6 сентября, 21:45, «Кардифф Сити Стэдиум» превью матча онлайн статистика коэффициенты   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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