Лига наций. Казахстан примет Норвегию, Франция против Италии, Бельгия сыграет с Израилем

Сборная Казахстана примет Норвегию, Франция сыграет дома с Италией, Бельгия – с Израилем. Лига наций 1-й тур Казахстан – Норвегия Дата проведения 6 сентября, 17:00, «Орталык Алматы» превью матча онлайн статистика коэффициенты Литва – Кипр Дата проведения 6 сентября, 19:00, «стадион Дарюса и Гиренаса» превью матча онлайн статистика коэффициенты Бельгия – Израиль Дата проведения 6 сентября, 21:45, «Надьэрдеи» превью матча онлайн статистика коэффициенты Франция – Италия Дата проведения 6 сентября, 21:45, «Парк-де-Пренс» превью матча онлайн статистика коэффициенты Косово Республика Косово – Румыния Дата проведения 6 сентября, 21:45, «стадион Фадиля Вокрри» превью матча онлайн статистика коэффициенты Словения – Австрия Дата проведения 6 сентября, 21:45, «Стожице» превью матча онлайн статистика коэффициенты Исландия – Черногория Дата проведения 6 сентября, 21:45, «Лаугардалсвеллур» превью матча онлайн статистика коэффициенты Уэльс – Турция Дата проведения 6 сентября, 21:45, «Кардифф Сити Стэдиум» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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