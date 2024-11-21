«Эксперты выявили недопустимые сладости в новогодних подарках для детей Татьяна СергееваС приближением Нового года на полках магазинов появляется множество подарочных наборов сладостей, которые привлекают внимание яркими упаковками и знакомыми мультяшными персонажами.