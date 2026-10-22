Самарский ЦСК ВВС упустил победу в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ против альметьевского «Нефтяника», пропустив ответную шайбу за 39 секунд до конца основного времени, а затем уступив в овертайме со счетом 2:3.