Попытки маскировки блоков кондиционеров под цвет фасада здания Двенадцати коллегий не помогли СПбГУ сохранить устройства на стенах.
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Попытки маскировки блоков кондиционеров под цвет фасада здания Двенадцати коллегий не помогли СПбГУ сохранить устройства на стенах.