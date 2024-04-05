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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Ведро горячей воды — вот что понадобилось ей, чтобы решить эту надоедливую проблему!

Если унитаз засорился, а под рукой нет вантуза, можно схитрить и применить этот трюк! Не верил, что это так хорошо работает, пока не попробовал сам… Всё, что тебе понадобится, чтобы прочистить унитаз в домашних условиях, — несколько махровых полотенец (или тряпок), обычное моющее средство для ….

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